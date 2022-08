Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Partido Comunista Português (PCP) condenou aquilo que considera ser a “provocação montada pelos EUA com a ida de Nancy Pelosi” à ilha de Taiwan, concretizada esta terça-feira depois de vários dias de especulação.

“[A visita] insere-se na estratégia de confrontação crescente do imperialismo contra a República Popular da China, instrumentalizando Taiwan e fomentando o separatismo para pôr em causa o ‘princípio de uma só China’”, lê-se na nota emitida pelo PCP.

Para os comunistas, “as recentes ações do imperialismo” em Taiwan e esta visita fazem parte de uma “perigosa estratégia agressiva e belicista promovida pelos EUA, a NATO e a EUA, onde se insere a promoção da escalada da guerra na Ucrânia e cujos desenvolvimentos são uma séria ameaça à paz e aos interesses dos trabalhadores e povos do mundo”.

O partido “exige o fim das provocações na região Ásia-Pacífico” e pede ainda ao Governo português que se demarque desta ação da representante norte-americana.

“O PCP apela ao desenvolvimento da luta pela paz, contra o militarismo, a escalada de confrontação, as agressões e as ingerências do imperialismo, pelo respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e da Acta Final da Conferência de Helsínquia, pela construção de uma nova ordem internacional de paz, soberania e progresso social – em coerência com os valores consagrados na Constituição da República Portuguesa”, conclui a nota a que o Observador teve acesso.

Pelosi chegou esta terça-feira a Taiwan, na que é a primeira visita de um presidente da Câmara de Representante dos EUA, depois da que fez em 1997 o republicano Newt Gingrich.

Em reação, Pequim considerou que a visita demonstra uma atitude “extremamente perigosa” dos Estados Unidos. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirma condenar “veementemente” a visita de Pelosi, que “desconsiderou as severas advertências” de Pequim, e “envia sinais errados” às “forças separatistas que procuram a independência de Taiwan”. Por seu lado, Pelosi considerou que a visita a Taiwan demonstra o “apoio incondicional” dos Estados Unidos.