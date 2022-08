A membro da Câmara dos Representantes norte-americana, Jackie Walorski, morreu, esta quarta-feira, aos 58 anos após um acidente rodoviário, avança o New York Times.

No momento do acidente, Jackie Walorski estava acompanhada com dois assessores — Zachery Potts, de 27, e Emma Thomson, de 28 anos — que também acabaram por morrer num choque frontal entre dois carros.

O marido da congressista lamentou a morte. Em comunicado, escreveu que a mulher “regressou a casa para estar com o seu senhor e salvador Jesus Cristo”.

O líder republicano da Câmara Republicano reagiu na sua conta pessoal do Twitter à morte da congressista, escreveu que soube da notícia com o “coração pesado”.

It is with a heavy heart that I am sharing this statement from the Office of Congresswoman Jackie Walorski. pic.twitter.com/UEPoKBDf5N

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 3, 2022