Um grupo de especialistas independentes da ONU lamentou esta quarta-feira que, dois anos após a explosão devastadora e mortífera no porto de Beirute, a população libanesa ainda aguarde por justiça e pediu a realização de uma investigação internacional.

“No segundo aniversário da explosão (04 de agosto de 2020), constatamos, com desânimo, que a população libanesa ainda aguarda por justiça, pelo que pedimos a realização de uma investigação internacional sem demora“, acrescentaram os seis especialistas, defendendo que a explosão revelou “problemas sistémicos de governação negligente e corrupção generalizada”.

Entre os peritos figuram os relatores especiais da ONU para as Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, Morris Tidball-Binz, e para os Direitos Humanos e Ambiente, David Boyd, bem como Obiora Okafor, especialista independente para os Direitos Humanos e para a Solidariedade Internacional.

A gigantesca explosão de há dois anos, que as autoridades libanesas têm atribuído oficiosamente a um incêndio num depósito no porto onde se encontravam armazenadas cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, provocou mais de 215 mortos e cerca de 6.500 feridos, bem como deixou mais de 300.000 pessoas desalojadas e fez mais de duas dezenas de desaparecidos.

Organizações não-governamentais (ONG) têm denunciado o facto de ainda não terem sido apontados responsáveis pela catástrofe, situação desencadeada, segundo apontam, por uma justiça inoperante, associada à ideia generalizada entre a população de que os políticos libaneses são corruptos.

As mesmas ONG’s têm vindo a lembrar que a crise política então aberta no Líbano, ainda em agosto de 2020, está por concluir, face aos sucessivos desentendimentos entre os políticos, o que mergulhou ainda mais o país numa já existente grave crise económica.

Também esta quarta-feira, 11 organizações de defesa e promoção dos direitos humanos, entre elas a Amnistia Internacional (AI) e a Human Rights Watch (HRW), defenderam que o Conselho dos Direitos Humanos da ONU deve aprovar uma resolução, em setembro próximo, para criar uma missão independente para investigar a explosão no porto de Beirute.

A missão deve apurar os factos e as circunstâncias, incluindo as causas da explosão, para que se possa estabelecer a responsabilidade individual e estatal e ajudar as famílias das vítimas na procura da justiça”, defendem as organizações.