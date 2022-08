Navio com 16 toneladas de milho já a caminho do Líbano. Existem mais 17 navios com cereais prontos para sair da Ucrânia

Já o jornal britânico The Guardian cita um “alto responsável” turco que avança uma previsão: diz que a expectativa é que possa sair da Ucrânia um navio praticamente a cada dia, se os acordos assinados pela Ucrânia e pela Rússia com as Nações Unidas e a Turquia forem respeitados e enquanto estes se mantiverem válidos.

A inspeção à primeira embarcação de transporte de cereais a sair da Ucrânia foi feita em Istambul, por representantes da Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas. O intuito passava por confirmar que o navio não transportava armas e que transportaria apenas cereais, fertilizantes ou outros bens exclusivamente alimentares — e não quaisquer outros, nota o The Washington Post.

A guerra provocada por uma invasão militar em grande escala da Rússia à Ucrânia, em fevereiro, e o bloqueio posterior de portos ucranianos levaram à retenção de milhões de toneladas de cereais na Ucrânia, destinados a exportação e a fornecer o comércio alimentar mundial.

Espera-se que os acordos assinados separadamente (mas equivalentes) por Rússia e Ucrânia com a Turquia e as Nações Unidas (que mediaram as negociações) possam permitir a exportação de perto de 22 milhões de toneladas de cereais de território ucraniano. A exportação destes bens é considerada por quase todos os especialistas necessária para evitar uma crise alimentar em grande escala, que teria efeitos altamente nocivos particularmente nos países e nas populações mais pobres do globo.