A olímpica Maria Martins integra a equipa de nove ciclistas portugueses para os Europeus da Alemanha, com provas entre 12 a 21 de agosto, em Munique, distribuídos pelas vertentes de estrada, pista e BTT, anunciou esta quarta-feira a federação.

A sétima classificada na prova de omnium em Tóquio2020, de 23 anos, vai competir na pista, vertente na qual contabiliza várias medalhas em europeus, sobretudo jovens, e também na estrada, neste caso em 21 de agosto, em 129,8 quilómetros adequados a roladoras e velocistas.

Antes, entre 12 e 16 de agosto, na vertente de pista, a atleta do Le Col-Wahoo será acompanhada de Daniel Dias (Kelly-Simoldes-UDO), Daniela Campos (Bizkaia Durango), Diogo Narciso (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) e Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA).

A distribuição dos corredores pelas diferentes disciplinas ainda será decidida pelo selecionador Gabriel Mendes, contudo é certo que Portugal terá representantes nas disciplinas de scratch, eliminação, corrida por pontos, omnium e madison.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda na estrada, Rui Oliveira (UAE Team Emirates) será o único homem luso, numa prova com 209,4 quilómetros composta por cinco voltas a um circuito essencialmente plano e cujas dificuldades geográficas não são suficientes para afastar os ciclistas rápidos da discussão do título.

Em 19 de agosto, Mário Costa (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) e Ricardo Marinheiro (Clube BTT Matosinhos) avançam no cross country olímpico (XCO), um dia antes de entrar em ação Joana Monteiro (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde).

Além de Maria Martins, Portugal esteve representado em Tóquio2020 por João Almeida e Nélson Oliveira, na estrada, além de Raquel Queirós, no cross country.

Este evento está inserido nos europeus multidisciplinares de Munique, que de 11 a 21 de agosto juntam nove modalidades, com competições de atletismo, canoagem, ténis de mesa, triatlo, ginástica artística, remo, escalada e voleibol de praia.