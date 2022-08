Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério de Defesa da Rússia acusou Washington de estar “diretamente envolvido” no conflito da Ucrânia. O organismo alega que os Estados Unidos estão a partilhar informações sobre alvos com as forças ucranianas que conduziram à “morte em massa” de civis.

“Washington, ao contrário do que a Casa Branca e o Pentágono dizem, está diretamente envolvido na guerra na Ucrânia”, denunciou o ministério num comunicado a que o The Guardian teve acesso. O documento diz ainda que a administração de Biden é “diretamente responsável” por todos os ataques com foguetes aprovados pela Ucrânia em áreas residenciais e estruturas civis, nomeadamente no Donbass.

Segundo o ministério, a acusação surge em resposta as declarações do major general Vadym Skibitsky, vice-chefe dos serviços secretos ucranianos, sobre o porquê dos ataques com os Himars fornecidos pelos EUA terem um nível de precisão tão elevado.

Na entrevista em questão, publicada pelo The Telegraph, Skibitsky disse que nesses casos é utilizada “informação em tempo real”. Destacou que, apesar das autoridades norte-americanas não providenciarem informações diretas sobre os alvos – uma vez que poderia prejudicá-los por não serem participantes diretos na guerra -, há um certo nível de coordenação entre os serviços ucranianos e norte-americanos antes dos ataques.

Para a Rússia estas afirmações são prova do envolvimento dos EUA em ataques com mísseis de longo alcance. O jornal britânico adianta que o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, afirmou que vai manter em mente uma “confissão oficial” de Vadym Skibitsky.