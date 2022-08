O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) desconvocou a greve dos trabalhadores da categoria OPS (Oficiais de Operações de Socorro) no Aeroporto de Santa Maria, Açores, com início previsto para esta quarta-feira.

Face à alteração de horário levada a cabo pela empresa, bem como o fim da previsibilidade da necessidade de trabalho suplementar, o SINTAC vem comunicar que procede à desconvocação da greve que teria inicio às 00h00 do dia 3 de agosto de 2022 e término às 24h00 do dia 3 de outubro, dos Supervisores dos Socorros, do Aeroporto de Santa Maria”, lê-se num comunicado enviado às redações.