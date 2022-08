Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Sem aqueles nomes que sem entrar em campo vendem camisolas, a olhar para o potencial e mais valia em vez de fixar a atenção no mediatismo, de forma discreta, a fugir a negócios muito caros. Depois do fecho de mais um ciclo com Mauricio Pochettino no comando, e perante a “vitória” que foi a renovação com Kylian Mbappé, o PSG continua a dar sinais de uma mudança de paradigma a nível de ação no mercado e com um forte cunho português entre quem decide e quem é escolhido, com outro internacional confirmado.

Após três épocas no Lille, onde se tornou um dos heróis que conseguiu quebrar a (pelo menos aparente) invencibilidade do PSG sagrando-se campeão em 2021, Renato Sanches foi confirmado como reforço do conjunto de Paris, assinando um contrato válido por cinco temporadas. Já a formação liderada por Nasser Al-Khelaïfi, que tem Luís Campos como conselheiro para o mercado, pagou 15 milhões de euros.

Assim, Christophe Galtier, novo treinador dos parisienses, passa a contar com quatro internacionais pela Seleção Nacional no plantel: Danilo, que chegou ao PSG no final do mercado de verão de 2020; Nuno Mendes, que depois de um ano de empréstimo foi contratado a título definitivo em maio ao Sporting por 38 milhões; Vitinha, médio adquirido ao FC Porto em junho por 40 milhões; e agora Renato Sanches.