A portuguesa Bright Pixel Capital, que se descreve como “braço de investimento tecnológico do grupo Sonae”, investiu na Afresh, startup norte-americana com “soluções baseadas em inteligência artificial” para a gestão de alimentos frescos.

A ronda de investimento série B no valor de 115 milhões de dólares, levantada pela empresa com clientes em supermercados dos EUA, foi liderada pela Spark Capital e contou ainda com a participação da Insight Partners e da VMG Partners. “Todos os investidores já existentes, incluindo a Maersk Growth, a High Sage e a Innovation Endeavors, também participaram na ronda, elevando o total de financiamento da empresa à data para 148 milhões de dólares“, lê-se numa nota divulgada esta quinta-feira pela Bright Pixel Capital, que diz ao Observador “não partilhar dados específicos sobre os montantes” por si investidos.

A Afresh, que pretende servir 10% dos supermercados norte-americanos até ao final de 2022, já tem disponível uma solução para a gestão de frutas e legumes. O novo investimento “permitirá expandir para novas categorias de alimentos frescos, como talho, peixaria e padaria”, mas também servirá para entrar no mercado europeu em 2023 “dado o interesse já demonstrado por grandes retalhistas europeus na solução” da startup. A empresa diz ainda que quer aumentar a equipa composta por 165 pessoas e explica, através de declarações escritas enviadas ao Observador, que “estima ultrapassar as 300 no médio prazo”.

Fundámos a Afresh com o objetivo de eliminar o desperdício alimentar e de tornar os alimentos nutritivos mais acessíveis. Estamos entusiasmados por aplicar este investimento no desenvolvimento do negócio e na expansão do nosso produto”, diz Matt Schwartz, cofundador e CEO da startup, que é citado no comunicado.

Através da tecnologia, a Afresh permite “aos retalhistas realizarem tarefas em loja de gestão de produtos frescos”. Com o sistema operacional Fresh, a empresa garante que facilita a “previsão de inventário, novas encomendas e operações de loja” a fim de eliminar o desperdício alimentar que, na opinião de Miguel Bagulho, “continua a apresentar números exorbitantes a nível mundial”.

“Temos vindo a acompanhar esta área e a Afresh em particular há alguns anos e identificamos o seu produto diferenciado e uma grande equipa como ótimos ingredientes para o sucesso. O nosso ADN e conhecimento em retalho permitir-nos-á apoiar a Afresh no seu desenvolvimento, em especial no seu objetivo de expansão internacional”, considera também o diretor de investimento da Bright Pixel Capital.

Fundada em 2017, a Afresh é descrita como sendo uma startup que tem a missão de “tornar os alimentos frescos acessíveis a todos” e eliminar o desperdício alimentar, ajudando os retalhistas a “evitar o desperdício de mais de 15 milhões de quilos de comida até ao final deste ano”.

Atualmente, a empresa diz contar com parcerias com retalhistas em mais de três mil lojas e 40 estados dos EUA, incluindo a WinCo Foods, Heinen’s, Save Mart, Bashas, Cub Foods ou a Albertsons — empresa onde pretende implementar o seu serviço em mais de 2.300 lojas até ao final de 2022.