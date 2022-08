Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma equipa de cientistas da Universidade de Yale descobriu algo que poderá marcar o futuro da medicina. Através de uma espécie de sangue injetado em dezenas de porcos uma hora depois da morte, os investigadores conseguiram ressuscitar alguns órgãos dos mamíferos, revertendo a morte celular e várias funções vitais.

No estudo revelado na revista Nature, os cientistas explicam que anestesiaram várias dezenas de porcos e provocaram-lhes um ataque cardíaco. Foram depois divididos em três grupos: uns animais foram colocados em oxigenação por membrana extracorporal (ECMO), outro grupo ficou sem qualquer suporte de vida e a um terceiro grupo foi-lhes lentamente injetado — através de um sistema de perfusão — um líquido, uma espécie de sangue sintético. Passadas seis horas, os investigadores foram estudar os efeitos nos órgãos.

Esta “cooeração” aplicada ao terceiro grupo foi batizada como OrganEx, indica David Andrijevic, um dos autores do estudo, e é formada pelas duas componentes já referidas: a primeiro consiste num “sistema de perfusão similar aos sistemas de suporte cardíaco e respiratório”, enquanto a segunda é um “fluido celular sintético que bombardeia e contém diferentes elementos otimizados para promover a saúde das células, reduzir a morte celular e o processo de inflamação”.

O fluido celular é composto por uma forma sintética de hemoglobina, a proteína transportadora de oxigénio nos glóbulos vermelhos, sangue dos porcos e ainda substâncias que tinham o objetivo de proteger as células.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os resultados dos porcos que estiveram sob o tratamento do sistema OrganEx foram bastante esperançosos. Tendo como pressuposto que após a morte nem todas as células morrem ao mesmo tempo, os cientistas descobriram que algumas funções celulares estavam ativas em várias partes do corpos dos mamíferos. Mais: alguns dos órgãos recuperaram atividade. Os cientistas apuraram que os neurónios e astrócitos de várias regiões do cérebro voltaram também a estar ativas.

Por exemplo, o coração conseguiu voltar a contrair-se e, em termos genéticos, o corpo tinha reativado os seus mecanismos de reparação. No entanto, os especialistas deixaram bem claro que isto não significa que os porcos tivessem ressuscitado — a atividade cerebral nunca foi reposta. O que aconteceu foi que algumas funções dos órgãos voltaram a funcionar, mas não foi uma resposta una do organismo dos porcos.

“As nossas façanhas destacam uma hipótese anteriormente descartada que o corpo dos grandes mamíferos tem capacidade para recuperar-se depois do cessação do fluxo sanguíneo”, refere David Andrijevic, que antecipa que este processo pode ser utilizado “para aumentar a disponibilidade de órgãos para transplantes ou para a insuficiência localizada”.

De acordo com o El País, esta posição foi partilhada por Stephen Latham, diretor do centro de Bioética da Universidade de Yale. “Creio que a tecnologia é muito prometedora para a nossa capacidade de preservar órgãos depois os extrair de um doador”, afirma, acrescentando que uma das hipóteses é “pegar num órgão e conectá-lo a um sistema de perfusão para poder transportá-lo a larga distância durante um longo período”.

Contudo, os especialistas ressalvam que esta possibilidade está “muito longe” de ser usada em humanos. Para tal, será preciso “estudar muito mais” sobre o funcionamento dos órgãos e a resposta celular após a morte.