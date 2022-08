A Toyota Motor anunciou esta quinta-feira que teve um lucro de 736.800 milhões de ienes (5.421 milhões de euros) entre abril e junho, primeiro trimestre do ano fiscal japonês, menos 17,9% face a igual período do ano passado.

O fabricante automóvel, com sede em Aichi, no Japão, obteve ainda um lucro operacional de 578.655 milhões de ienes (4.258 milhões de euros), o que representa uma queda de 42% face ao mesmo trimestre do ano passado.

É referido ainda que o volume de negócios cresceu 7% em termos homólogos para 8,4 biliões de ienes (61.810 milhões de euros), segundo os resultados financeiros esta quinta-feira divulgados.