A GNR anunciou esta quarta-feira ter detido um homem, de 44 anos, suspeito do crime de violência doméstica contra a companheira, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), tendo ficado proibido de se aproximar da vitima.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que a detenção, a cargo dos militares do Posto Territorial de Santiago do Cacém, ocorreu, na quarta-feira, no âmbito de um inquérito por violência doméstica.

“Na sequência das diligências de investigação efetuadas, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca, uma domiciliária e duas em veículos”, avançou aquela força de segurança.

Além da detenção do suspeito, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreenderam cinco caçadeiras e 388 cartuchos de calibre 12, assim como uma carabina e 25 cartuchos de calibre nove milímetros, adiantou.

O homem foi presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Santiago do Cacém, que lhe aplicou como medida de coação a proibição de se aproximar da vítima, revelou fonte da GNR à agência Lusa.

No comunicado, a GNR lembrou que a violência doméstica é um crime público, pelo que a sua denúncia é uma responsabilidade coletiva”.

Em caso de necessidade de ajuda, deve ser participada a violência doméstica no Portal Queixa Eletrónica (queixaselectronicas.mai.gov.pt), por telefone (número nacional de emergência, 112) ou no posto da GNR mais próximo da área de residência.