Uma baleia beluga foi vista a nadar no rio Sena, em França. Esta espécie é protegida e costuma habitar nas águas frias do Ártico.

Segundo a France 24, a baleia perdeu-se, saiu do seu trajeto no Ártico e acabou por entrar no rio Sena, tendo sido encontrada entre Paris e a cidade de Rouen, na Normandia. As imagens de drone foram captadas pelos bombeiros franceses e prontamente disponibilizadas no Twitter.

'Lost' beluga whale monitored by rescue services in river Seine pic.twitter.com/xch1n6lFnc — The Independent (@Independent) August 5, 2022

O mamífero “está condenado a morrer se ficar no Sena”, afirmou Lamya Essemlali, presidente do grupo de conservação marinha “Sea Shepherd France”. As autoridades temem que o animal possa morrer à fome.

O desafio agora será ajudar a alimentá-la e tentar acompanhá-la em direção ao oceano”, disse Essemlali, garantindo que retirar o animal da água está fora de opção, “pois seria muito arriscado.

Até ao momento, desconhece-se o tamanho deste mamífero. No entanto, segundo a BBC, uma baleia-branca pode medir mais de quatro metros de comprimento.

É um animal bastante impressionante. É branco e parece calmo. Não parece stressado”, disse Patrick Hérot, dos bombeiros de Eure, assegurando que está a ser avaliada a melhor estratégia para o salvar.

Enquanto a baleia continua a nadar nas águas do rio Sena, foi feito um pedido à população local para que se mantenha longe do animal.