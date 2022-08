Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bonfim 1896 with Pedro Lemos

Quinta do Bonfim (Pinhão, Alijó). Terça-feira a sábado, 12h30 às 15h e das 19h às 22h. Tel.: 25 473 0360. Reservas: quintadobomfim@symington.com

Para voltar à infância no meio das vinhas: depois de em 2020 ter aberto um espaço temporário, agora o chef estrelado Pedro Lemos veio mesmo para ficar na Quinta do Bonfim. É nas margens do Douro, na vila do Pinhão, que as cinco gerações da família Symington têm produzido alguns dos mais icónicos vinhos da região ao longo do último século e que agora acrescentam um restaurante inspirado nas tradicionais e familiares cozinhas durienses, onde reinam os pratos confecionados no fogo e no forno a lenha. Para começar, há sopa fria de tomate coração de boi, ostras, uvas e champanhe, enguia fumada com pão brioche, maçã e rabanetes, vieiras, espargos e molho beurre blanc. Nos peixes, conte com o pregado assado, farinha de pau e ervilhas, bacalhau com favas ou um arroz cremoso de lavagante, já nas carnes dominam o cordeiro de leite com bulgur e molho do assado, o pato com lentilhas e cogumelos ou o lombo de cava com cebolas, rábano picante e alfaces gralhadas. Guarde algum espaço para as sobremesas, pois não irão faltam opções como o mil folhas, leite creme fumado e caramelo salgado, a tartelete merengada com ruibarbo e citrinos ou o babá ao rum com cerejas.

Yeallow Store

MarShopping, piso 0 (Matosinhos). Tel.: 93 600 8603. Segunda a domingo, das 10h às 23h

Para comprar roupa e mobiliário vintage: Beatriz Rei Lima é apaixonada por moda, viveu em Londres durante um ano e foi lá que se rendeu às peças únicas que fazem lembrar outros tempos. No verão de 2019 lançou a Yeahllow, uma marca de roupa e acessórios inspirados nas décadas de 80 a 90, vindos diretamente de cidades como a capital britânica, Berlim ou Amesterdão. Dos vestidos com padrões às camisas para homem, passando pelos óculos de sol, brincos ou carteiras, Beatriz juntou também peças de mobiliário vintage e marcas de luxo de designers internacionais a uma oferta escolhida a dedo, fotografada e vendida online, onde a sustentabilidade e o aumento do ciclo de vida dos produtos é uma prioridade. Depois de ocupar uma morada física em Vila do Conde e outra no Porto, a Yeahllow tornou-se este mês a primeira loja de segunda mão a abrir portas num shopping. É em Matosinhos que pode encontrar verdadeiras tesouros e garantir que sai à rua com peças autênticas e cheias de personalidade.

Novos pratos no Honest Greens

Todos os restaurantes Honest Greens em Lisboa e no Porto.

Para experimentar sabores que combinam com a estação: conhecidos por usarem produtos sazonais em pratos saudáveis, equilibrados e altamente fotogénicos, as três moradas nacionais do Honest Greens lançaram algumas novidades para que abrace o verão com toda a força. As principais alterações centram-se nas guarnições como o ceviche plant-based com leite de tigre com coco, coentros, milho, pimentos, tomate cherry, uva preta, pêssego, algas tricolor, coração de palmito, abacate, batata-doce, jalapeños e pickles de cebola roxa caseiros, o milho assado em carvão vegetal no forno Josper, abacate, cebolinho, coentros, salsa, queijo cottage plant-based, tajin moído e molho miso e tangerina, a nova burrata servida com um gaspacho de cereja, melancia, espinafres, rúcula, couve kale, tomate cherry, ameixas, nozes caramelizadas e molho pesto. Para partilhar, há, também, um novo prato: beringela assada em carvão vegetal com hummus clássico, doce de framboesa com vinagre balsâmico, pistachio, endro e sumak.

Piscina aquecida

Praia Canide Norte (Vila Nova de Gaia). Segunda a domingo, das 9h30 às 19h30. Entrada gratuita. Lotação: 50 pessoas

Para mergulhar sem medos: para quem não é fã da temperatura da água do Atlântico e demora horas a dar um simples mergulho, para quem não adora fintar as ondas e as marés ou não sabe mesmo nadar, inaugurou este mês em Vila Nova de Gaia, mais precisamente na praia Canide Norte, uma solução de água salgada para todos. É a primeira piscina aquecida a energia solar do país, tem uma profundidade de um metro, a água varia entre os 28 e os 29 graus e é monitorizada permanentemente. Inclui barreiras protetoras de vento e condições para pessoas com mobilidade reduzida, os banhistas podem usufruir desta piscina por ordem de chegada e durante pelo menos meia hora, não são permitidas boias, raquetas, saltos, comidas e bebidas no espaço.

Sala de Corte

Praça D. Luís I, 7 (Lisboa). Tel.: 21 346 0030. Segunda a quinta, das 12h às 16h; das 19h às 24h; sexta-feira, das 12h às 16h; das 19h às 01h; sábado e domingo, das 12h às 00h

Para os que não resistem a uma boa carne: esta steakhouse lisboeta comandada pelo chef Luís Gaspar e conhecida pelos vários cortes de carne maturada, acompanhamentos e molhos diferentes, incluiu recentemente na sua carta a raça Wagyu, considerada por muitos a melhor e mais cara carne de vaca do mundo. Segundo o restaurante, os animais são criados em pasto natural até aos 18 meses, sendo posteriormente alimentados durante cerca de 400 dias com uma fórmula extra nutritiva, que mistura trigo, cevada e milho. Esta alimentação especial – sem adição de qualquer produto químico, esteroides, antibióticos ou hormonas – resulta numa peça de carne de qualidade premium superior, com um marmoreado visualmente impactante, suculenta na sua consistência e sabor rico e amanteigado. Além desta novidade, conte também com o regresso do corte lomo bajo e da entrada da coulant de chocolate no universo das sobremesas.

Ciclo de Verão no M.Ou.Co.

Rua Frei Heitor Pinto, 65 (Porto). Tel.: 22 766 7790

Para provar que não há dois dias iguais: este antigo armazém na zona de Campanhã transformou-se num espaço dedicado à cultura onde todos podem pernoitar. O M.Ou.Co. abriu portas há um ano e inclui uma sala de espetáculos, uma musicoteca, um hotel, um bar e um restaurante, tudo mergulhado numa programação regular de eventos e concertos para todos os gostos. No sábado, entre as 18h e as 22h30, o jardim irá receber o Djinove Brasilidades numa aula de forró, com participação gratuita, já no domingo, entre as 11h e as 13h, é a vez de um workshop de upcyling o ensinar a transformar objetos que tem lá em casa em instrumentos musicais. O resultado final irá integrar numa verdadeira “Orquestra Lixofónica” com os instrumentos criados durante a sessão e a participação tem o custo de 5 euros.

Há Fest!

Cineteatro Raimundo Magalhães (Vila Meã, Amarante). Sábado, às 22h. Entrada gratuita

Para celebrar a juventude com tudo a que temos direito: o festival que junta música, comédia e desporto, celebrando a juventude, está de regresso a Amarante este sábado e prolonga-se até dia 15 de agosto. O arranque da programação está a cargo da rapper Capicua, que será a primeira convidada do “Conta-me História”, uma sessão que mistura conversa e muita música, mas seguem-se outros nomes como Bárbara Bandeira, Tomás Matos, Rui Xará ou Pedro Tenreiro para ver ao vivo. O Museu Municipal Amadeo Souza-Cardoso e o Mercado Municipal vão ser cenários de Xcape Games que convidam os participares a superarem desafios realizados em grupo através de um app, o largo de São Gonçalo irá receber dois espetáculos de stand up comedy e além de uma aula de zumba, prepare-se ainda para uma corrida noturna de cinco quilómetros pelas ruas da cidade.

Domes Lake Algarve

Para da Falésia, 811 (Vilamoura). Tel.: 28 932 0700.

Para brindar como manda a lei: se verão é sinónimo de dar uma escapadela até ao Algarve, não deixe de passar no Domes Lake, um hotel cinco estrelas que mergulha a fundo na arte da mixologia com uma carta de cocktails diferentes, dos cítricos aos picantes, dos mais frescos aos tradicionais, e que se adaptam a qualquer altura do dia. La Dolce Vita, feito à base de gin, Campari, limoncello, maracujá e sumo de toranja rosa é ideal para um aperitivo, já o Ginver Collins, com gin, limão, gengibre, limonada e notas de pimenta é o rei nos dias de maior calor. Há outras combinações que saltam à vista com rum, pêssego, abacaxi e morangos ou especiarias com chocolate, lima fresca, maracujá, pepino e cerveja de gengibre para brindar entre amigos, com moderação.

Porto Piano Fest

Várias salas do Porto. Até dia 9 de agosto. Bilhetes: dos 5€ aos 20€

Para ouvir piano sem enjoar: a sétima edição do Piano Fest arrancou em abril em Nova Iorque e regressa agora ao Porto com concertos distribuídos pelas salas mais icónicas da cidade, como a Casa da Música, Palácio da Bolsa ou o Conservatório de Música. O programa é ainda recheado por masterclasses, conferências ou residências artísticas e conta com a presença professores de piano vindos dos quatro cantos do mundo que pretendem descobrir os novos talentos do jazz e da música clássica. Sexta e sábado, o World of Wine, em Vila Nova de Gaia, será palco do talento asiático, albergando concertos de nomes como Catherine Ma, vinda de Singapura, Anna (Man-Kiu) Tse, de Hong Kong, Jinhua Li, da China e Chungho Lee, da Coreia. O domingo é o dia reservado aos concertos para toda a família no espaço Casa Comum, na Reitoria da Universidade do Porto.

Piquenique Dançante Sobre a Relva

Rua D. Manuel II (Porto). Sexta e sábado, a partir das 15h. Bilhetes: dos 7€ aos 10€

Para dançar na relva até se cansar: a sétima edição do Piquenique Dançante Sobre a Relva está de regresso aos fotogénicos e românticos Jardins do Palácio de Cristal. Durante duas tardes não faltará música, diversidade e espírito festivo para dar as boas vindas ao tão desejado mês de agosto. Ágata, Joana Espadinha, Dj Firmeza, a dupla Rally Fantasia ou o portuense Coletivo dos senhores de meia-idade são alguns nomes do cartaz de um evento que pretende cruzar gerações, promover reencontros e cultivar a cultura no centro da cidade. Junte os amigos, prepare o cesto de palha e estenda a toalha na relva, a música e a animação estão garantidas.

Mú Gelato & Caffè

Rua da Graça, 164. Tel.: 21 886 1041. Terça-feira a domingo, das 13h às 20h.

Para provar uma bola de Berlim recheada de gelado: agora, há Mú a dobrar em Lisboa: a famosa casa de gelados do Campo Mártires da Pátria acaba de ganhar uma nova casa, na Graça. A recém-inaugurada gelataria mantém os sabores clássicos dos gelados e sorvetes artesanais, mas traz novidades: a celebrar o mês de agosto, os mestres gelatieri prepararam um sorvete de kombutcha, lima e gengibre, disponível apenas no verão. E porque a temporada quente também remete para a bola de Berlim, a Mú reinveta o clássico bolo de pastelaria, que nasce agora como um “bombolone” italiano, recheado de gelado de pistácio, chocolate, morango ou com o clássico creme pasteleiro. Para os que procuram a tradicional cafetaria italiana, aqui há expresso, caffè latte ou machiatto, assim como três variedades de biscoitos artesanais — cantucci com amêndoas; nuvole de pistacchio; e diamantini de avelãs. De destacar são ainda as sobremesas, como brownie de chocolate e nozes pecan ou o tiramisú caseiro feito de palitos savoiardi italianos.

Mamma Shelter Lisboa

R. do Vale de Pereiro 19. Tel.: 21 054 9899. Todos os dias.

Para aproveitar Lisboa em agosto: a silly season interrompe-se por Lisboa com os eventos do hotel Mama Shelter. Ao longo do mês de agosto, a festa começa no terraço, das 19h30 até ao pôr do sol, e segue no restaurante, a partir das 22 horas. Os cocktails, assim como o jantar, são transversais a toda a programação, que promete variedade. Esta sexta-feira, pode dar as boas-vindas ao fim de semana com a Mama’s Night Out, que contará com a presença do DJ Sarai. O sábado, 6 de agosto, é reservado para MaMacumba Eduard e domingo, 7, a melancolia que antecede a segunda-feira é abafada ao som da roda de samba Sambraza. Se segunda ainda tiver energia, está com sorte: o Mama Shelter introduz no mês de agosto as festas de início de semana, das 17h30 às 23h.

Mano a Mano

Rua do Alecrim, nº 22. Tel.: 914 054 273. Segunda-feira a quinta-feira, das 12h30 às 23h. Sexta-feira e sábado, até à 1h.

Para provar a cozinha italiana com os sabores do mar: há novos pratos de verão no italiano do Grupo SushiCafé. As ideias são de Giovanni Pellegrino, que trouxe ao Mano a Mano os sabores do mar. Nas entradas (ou antipasti), comece com um sarde beccafigo (lombo de sardinha panado com ervas e croutons de focaccia) e com um tonno braseado (lombo de atum braseado com crosta de pistácio e cebola caramelizada). Nos principais, poderá provar o gnochhi de bacalhau, em que o peixe é incorporado na batata, que por sua vez é acompanhado por um molho que lembra o clássico português à bulhão pato. Se estiver mais inclinado para o risotto, tem o di scampi e limone, com lagostim. Há ainda filete de robalo ou osso buco, servido com risotto de açafrão. A pensar nos vegetarianos, o chef traz à carta a envoltini di parmegiana, rolos de beringela com esparguete com molho de pesto. Termine com uma viagem à Sicília, com o canoli al pistácio.

31 d’Armada

Praça da Armada 31. Tel.: 936 000 244. Sábado e domingo, 12h30 às 22h30.

Para saborear ostras numa esplanada: o 31 d’Armada, em Alcântara, acaba de lançar o Festival de Ostras. Vindas diretamente da Rio Formosa, no Algarve, a proposta do chef Tiago Zucarelli chega à mesa (idealmente na esplanada) in natura e inclui um trio com vinagrete de manga, molho de laranja e sementes de romã. O festival decorre sábado e domingo, a partir das 18 horas, e propõe ainda a harmonização com espumante a copo ou a garrafa. Com sorte, ainda poderá aproveitar para ver o concerto do projeto independente e vizinho “Música na Praça”, que decorre na Praça da Armada, e que apresenta clássicos da música pop em versão acústica.

Le Club Sushi & Disco

Praia de Santa Eulália, 8200-269 Albufeira. Tel.: 915 100 629. Todos os dias, das 19h às 3h.

Para comer uma prancha com centenas de peças de sushi: o antigo Le Club do Grande Real Santa Eulália, em Albufeira, entra no verão de 2022 com novo nome e oferta: é desde 16 de julho o Le Club Sushi & Disco e aposta na gastronomia japonesa. Localizado junto à praia, a carta é assinada por Celso Padeiro, chef executivo desta unidade hoteleira, e inclui os clássicos nigiris, hosomakis, gunkans, temakis ou sashimi, assim como os fresh spring rolls, gyosas, bowls ou saladas. A pensar nos grupos mais numerosos, nasce também o The Sushi Summer Experience, que consiste numa prancha com centenas de peças de sushi (300 peças para 12 pessoas ou 500 peças para 20 pessoas), acompanhada por garrafas de champanhe Moët & Chandon, servidos numa sala privada. Depois do jantar, a noite segue com festa até às 3 da madrugada com os DJ residentes — destacam-se, aos sábados, as Revival Summer Sessions, com música dos anos 90 e início dos anos 2000.

Praia na Villa

Estrada de Albufeira, 8125 – 507 Quarteira. Tel.: 961 362 427. Todos os dias, das 19h30 às 3h.

Para jantar e depois ficar para dançar: se faz férias junto à praia da Falésia, em Albufeira, saiba que a partir das 19h30 o Praia na Villa está pronto para recebê-lo com uma carta que toca em vários cantos do mundo, apostando no produto que cresce na região — há desde carpaccio de polvo com molho de pimentos; tacos de camarão com maionese de chipotle; atum braseado e pak-choi; robalo com molho de alcaparras e malagueta fresca; ravioli de lagostim com espargos; ou ainda acém redondo. Seguindo o conceito de comida, bebida e diversão (ou food, drinks and fun), a noite continua depois do jantar, com a pista de dança a funcionar até às 4 da manhã.

Prime Energize Hotel

R. de Ceuta 4, Monte Gordo. Tel.: 281 001 300. 5 e 6 de agosto, no beach club e no rooftop do hotel.

Para ir a uma festa num rooftop no Algarve: para quem está hospedado ou de passagem, o verão no The Prime Energize, em Monte Gordo, tem programação especial de verão. O destaque do mês de agosto vai para a celebração do Dia Mundial da Ostra, na sexta-feira, dia 5, com um menu especial do Beach Club (fica a 400 metros do hotel, no passadiço da praia de Monte Gordo), assim como para o sunset by Comfort Zone, no rooftop do hotel, no sábado, dia 6.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.