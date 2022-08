Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DSG) indicou esta sexta-feira que Portugal registou, entre 26 de julho e 1 de agosto, 21.302 novas infeções e 66 mortes provocadas pela Covid-19. Para além da diminuição dos novos casos e óbitos, o número de pessoas internadas também caiu nos últimos sete dias. Existe agora um total de 679 doentes em enfermaria e 48 nos cuidados intensivos.

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se menos 7.536 casos de infeção e menos nove mortes associadas à Covid-19. Quanto à ocupação hospitalar em Portugal por coronavírus, existem menos 153 doentes internados em enfermaria e menos seis nos cuidados intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos de Covid-19 (7.988), seguida do Norte (4.989) e do Centro (3.612). O R(t) é de 0,83 e a DGS salienta que “apresentou um valor inferior a 1 a nível nacional e na maioria das regiões, à exceção da Região Autónoma dos Açores, o que indica uma tendência decrescente de novos casos”.

A Direção-Geral da Saúde explica ainda que a pandemia “mantém uma incidência elevada, com tendência decrescente”. A linhagem BA.5 da variante Ómicron continua a ser “claramente dominante” em Portugal, revelando ter “uma maior capacidade de transmissão” potencialmente “medida por mutações adicionais com impacto na entrada do vírus nas células humanas e/ou pela sua capacidade de evasão à resposta imunitária”, lê-se no comunicado esta sexta-feira emitido pela DGS que recomenda a “manutenção das medidas de proteção individual” e a “vacinação de reforço”.