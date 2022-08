O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, vai investir 2,3 milhões de euros na expansão e requalificação da sua resposta à população na área da saúde mental.

Em comunicado, a unidade hospitalar de Almada, no distrito de Setúbal, explica que o HGO desenvolveu uma estratégia de expansão e requalificação das atuais instalações dos Serviços de Psiquiatria com o objetivo de melhorar o acesso e qualificar as respostas em saúde à população na área da saúde mental.

Do total do investimento (2,3 milhões de euros), 1,53 milhões de euros serão financiados ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinado à Saúde Mental e o restante financiamento ficará a cargo do HGO.

O contrato de financiamento do PRR foi celebrado esta sexta-feira entre o HGO e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), numa cerimónia que contou com a presença de responsáveis das Câmaras Municipais de Almada e Seixal (parceiros do HGO na concretização de vários projetos), da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, do Agrupamento dos Centros de Saúde de Almada-Seixal, da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” e do Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a vogal do Conselho de Administração do HGO Ana Sofia Ferreira, o financiamento através do PRR vai permitir concretizar a estratégia de expansão e de requalificação de resposta do HGO no domínio da saúde mental de crianças, adolescentes e adultos, que já estava a ser preparada com os profissionais nos últimos anos.

A responsável sublinha que o projeto “tinha merecido a confiança das duas câmaras municipais” que cederam instalações na comunidade, mas cuja concretização estava dependente precisamente da existência de financiamento e de autorização para a sua realização.

Para Rodrigo Catarino, diretor do Serviço de Psiquiatria do HGO, o PRR traz o financiamento necessário “à criação de uma estrutura dentro da comunidade, em articulação estreita com os cuidados de saúde primários, mais próxima e acessível, menos estigmatizante, que visa a reabilitação do doente com patologia mental grave e a sua reintegração, tão plena quanto possível, numa vida preenchida e gratificante”.

Nuno Marques, diretor clínico do HGO, e Paula Realista, enfermeira diretora, explicam que “o projeto prevê uma melhoria na resposta clínica de forma a aliviar a pressão que a assistência verifica a nível do serviço de urgência e do internamento, nomeadamente com a expansão do Serviço de Psiquiatria, com o aumento de oito camas no internamento de adultos, e de quatro gabinetes de consulta, perfazendo um total de 35 camas e 13 gabinetes, estando ainda prevista a criação de uma sala de observação de Psiquiatria no Serviço de Urgência Geral”.

Está também prevista a abertura de um novo Hospital de Dia de Psiquiatria na Comunidade — Cuidados Integrados Reabilitativos de Almada (CIRA), tendo para o efeito a Câmara Municipal de Almada cedido o espaço ao HGO.

Também a Câmara Municipal do Seixal cedeu ao HGO um edifício, onde vai ser reinstalada e expandida a Unidade de Intervenção Comunitária para adultos, a funcionar atualmente na Cruz de Pau.

O novo espaço, segundo a nota de imprensa do hospital, irá permitir não só modernizar e melhorar os espaços, aumentando a resposta naquele município, como também facilitar o acesso dos utentes, com possível alargamento à população infantil e juvenil na área da saúde mental.

Na vertente da Psiquiatria da Infância e Adolescência, será realizado um investimento na requalificação do edifício e dos equipamentos onde está atualmente sediado, em Almada.

Por forma a aumentar a resposta em proximidade às crianças e adolescentes no concelho do Seixal, o serviço pretende ainda constituir em 2023 uma Equipa Comunitária de Saúde Mental da Infância e Adolescência, caso a mesma mereça autorização superior.