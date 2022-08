Um grupo de pessoas entregou na câmara de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, um abaixo-assinado contra a construção de uma casa que dizem estar a ocupar indevidamente áreas públicas e que vai destruir quatro moinhos.

Em causa está um projeto particular, aprovado pela autarquia, que visa transformar uma casa com características rurais de rés-do-chão e duas mós numa casa de dois pisos, no lugar da Cova do Fontão.

A obra está situada a cerca de 20 metros de um moinho classificado e que faz parte da “rota dos moinhos” criada pela Câmara.

No abaixo-assinado, subscrito por cerca de 20 pessoas, os moradores acusam os donos do terreno de se terem apropriado indevidamente de uma área pública, onde se encontra um fontanário, e dizem que o projeto “promove a descaracterização do local”, com a destruição de quatro moinhos.

Alegam que o terreno em causa, com uma área total de 264 metros quadrados, resultou da fusão de dois artigos, um com 100 metros quadrados e outro com 45 metros quadrados de área, afirmando que a diferença corresponde à área pública que está a ser ocupada indevidamente.

Os moradores sustentam que não podem permitir que os privados se apropriem de espaços públicos, nem que os moinhos que sempre foram a mais-valia deste concelho sejam destruídos a qualquer preço, tendo já denunciado o caso ao Ministério Público e à Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Ana Almeida, uma das subscritoras, disse à Lusa que se encontra “desmotivada” por ver naquela situação o local onde nasceu.

Temos uma certa estima por aquilo e gastámos um bocado de dinheiro para não deixar aquilo ir abaixo. E a vontade de ir lá não é nenhuma”, disse esta moradora.

O presidente da Junta de Freguesia de Angeja, Helder Brandão, disse que está “em sintonia” com os moradores e aguarda uma resposta da Câmara para “apurar a verdade dos factos”.

A Lusa tentou contactar o presidente da autarquia, mas até ao momento não foi possível.