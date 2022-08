Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Supremo Tribunal do Reino Unido recusou o pedido dos pais de Archie Battersbee para transferir o rapaz de 12 anos em morte cerebral para uma unidade de cuidados paliativos. O juiz do caso considerou que Archie “devia continuar no hospital”: “Espero que agora Archie possa ter a oportunidade de morrer em circunstâncias pacíficas, com a família que significou tanto para ele, como ele claramente significa para eles”.

A decisão do tribunal vai ao encontro do parecer clínico dos médicos que estão a acompanhar o caso de Archie Battersbee, que entrou em morte cerebral depois de ter ficado privado de oxigénio num desafio a que acedeu no Tik Tok. Os médicos consideram que a transferência para uma unidade de cuidados paliativos “provavelmente aceleraria a deterioração prematura que a família deseja evitar, mesmo com equipamentos de terapia intensiva completos e equipa na viagem”.

Os pais, por outro lado, defendiam a transferência para que Archie Battersbee pudesse morrer “com dignidade” — uma dignidade que consideram não existir no Royal London Hospital por causa do “ruído e falta de privacidade”. “Nós nem sequer temos a oportunidade de estarmos num quarto juntos como uma família, sem enfermeiras”, desabafou a mãe, Hollie Dance, numa entrevista à Times Radio na quinta-feira.

A luta judicial da família para manter Archie ligado às máquinas

Archie Battersbee, uma criança inglesa de 12 anos, está oficialmente em morte cerebral desde 31 de maio, mas desde o incidente a 7 de abril que não recuperou a consciência. A mãe garante que o filho lhe apertou a mão, que o viu tentar respirar voluntariamente e que este terá ganho 400 gramas durante estes meses, mas os médicos que o assistem consideram que está em morte cerebral, com lesões irrecuperáveis.

Os pais querem que as máquinas que lhe mantêm o coração a bater e os pulmões a encher e despejar fiquem ligadas, mas os médicos consideram que prolongar o fim de vida não serve os melhores interesses da criança. Dois juízes do Supremo Tribunal de Inglaterra que avaliaram o caso em momentos separados consideraram que os médicos podiam desligar as máquinas e os juízes do Tribunal de Recurso acabaram por considerar esta decisão válida, negando aos pais a possibilidade de pedir um segundo recurso, conforme anunciado esta segunda-feira.

A família não se conformou com a decisão e pediu a suspensão da execução enquanto recorre ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e às Nações Unidas. O Tribunal de Recurso concedeu uma suspensão de dois dias para apresentação do recurso ao Tribunal Europeu, que entretanto recusou pronunciar-se sobre o assunto. A família voltou ao Supremo Tribunal do Reino Unido, que anunciou esta sexta-feira a decisão de rejeitar uma ordem para transferir Archie para uma unidade de cuidados paliativos.