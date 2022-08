Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a “operação militar especial” da Rússia (como define Moscovo a guerra desde o início) na Ucrânia a entrar no sexto mês, o Kremlin publicou novos manuais de propaganda onde recomenda que os canais de televisão pública deem um passo em frente e que passam a caracterizar o governo ucraniano de “ateu” e “ímpio” em vez de “nazi”.

“Para os ucranianos não há moralidade; eles não pensam nesses termos porque são verdadeiros ímpios. Eles não temem as punições divinas que vão enfrentar pelas suas atrocidades“, recomenda um dos manuais, que é citado pela Meduza.

Moscovo defende ainda que os militares ucranianos “sacrificam e cometem assassinatos rituais”, utilizando mulheres e crianças como “escudos humanos”. De acordo com o jornal El Confidencial, entre os objetivos da invasão a Rússia acrescenta “a luta contra os ateus” — descritos como “violadores, ladrões e assassinos” que “não acreditam em nada”.

O segundo dos manuais, publicado no início de julho, recomenda também que sejam feitas analogias entre a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro deste ano, e o “batismo de Rus” em 988 ou a Batalha do Neva em 1240.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O “batismo de Rus” refere-se a quando Volodymy, o Grande, governante de Kyivan Rus batizou o povo de Kiev depois de se converter ao cristianismo ortodoxo. A Batalha do Neva, segundo a Meduza, marca o acontecimento em que se acredita que o príncipe Alexandre de Novgorod derrotou invasores suecos nas margens do rio Neva.

De acordo com esses dois manuais, a invasão russa da Ucrânia é uma operação “preventiva” para proteger o país de um Ocidente “coletivo” que tem vindo a atacar Moscovo e que necessita de recursos.

Este mês de agosto, um terceiro manual de propaganda russa foi publicado pelo Kremlin, que o preparou especialmente para o aniversário da declaração de guerra da Alemanha em 1914 contra o Império Russo.

O manual argumenta, segundo a Meduza, que a Rússia foi, em ambas as guerras, “arrastada” pelos países ocidentais para um conflito militar para defender os seus “povos irmãos” porque “não abandona os seus” e “defende os oprimidos”. No entender do Kremlin, o Ocidente inicia guerras devido a “aspirações coloniais”.

Moscovo “recomenda” ainda aos meios de comunicação que digam à população que, depois de 2014 (ano da anexação da Crimeia), os países ocidentais começaram a “patrocinar” o “ódio aos russos e o desejo de matar russos”, através de ideologias “misantrópicas” e através de “russofobia”.

O terceiro manual faz ainda duas previsões: que uma “onda antiamericana” se vai espalhar pelo mundo com os EUA a serem “incapazes de encontrar não apenas aliados militares” como parceiros comerciais” e que “uma nova ordem mundial” mais “justa e segura” vai seguir-se ao fim da guerra na Ucrânia. Essa nova ordem é, segundo o Kremlin, a “missão da Rússia na arena internacional”.

Os manuais de propaganda russa são elaborados pelo think tank Social Research Expert Institute, próximo do Kremlin. A ligação da invasão da Ucrânia à história mundial não foi feita, pela primeira vez, nos guias. Anteriormente, o Presidente russo, Vladimir Putin, comparou a sua política ao do czar Pedro, o Grande.