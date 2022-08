Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 23.500 desportivos da Ferrari, fabricados entre 2004 e 2022, podem vir a sofrer de falha do sistema de travagem. Quem o afirma é o próprio construtor italiano, que informou as autoridades norte-americanas do recall que pretende realizar rapidamente, substituindo as peças defeituosas e alterando o software, para evitar surpresas desagradáveis.

Uma investigação interna do construtor detectou um problema com a tampa do reservatório do óleo dos travões, que não assegura a necessária ventilação. Isto pode levar à criação de uma depressão dentro do reservatório, dando origem a uma fuga de fluido e ao consequente comprometimento da capacidade de travagem. De acordo com o construtor transalpino, alguns modelos da marca acendem uma luz avisadora no tablier assim que o líquido de travões desce abaixo dos 50% dentro do depósito, enquanto outros emitem um aviso sonoro ou exibem uma mensagem no painel de instrumentos a aconselhar uma visita à oficina, devido ao baixo nível de fluido hidráulico.

Das 23.555 unidades que potencialmente podem ter problemas de travões, podem-se encontrar todos os Ferrari 430 fabricados entre 2005 e 2010, os 488 Pista produzidos de 2019 a 2020, os F60 America (de 2015 a 2016), os 612 Scaglietti (de 2004 a 2011), os 812 (de 2017 a 2022) e o California (de 2009 a 2017). Podem ser igualmente afectados os Ferrari F12 (2012 a 2017), F8 (2019 a 2022), FF (2011 a 2016), GTC4 Lusso (2016 a 2020), LaFerrari (2013 a 2017), Portofino (2018 a 2022) e Roma (2020 a 2022).

Além de rever o sistema de travagem e substituir a tampa do reservatório do óleo, a reparação dos modelos afectados inclui a alteração do software, de forma a emitir avisos mais evidentes, destinados a chamar a atenção mesmo aos condutores mais distraídos. As chamadas à oficina vão começar nos EUA a 24 de Setembro, desconhecendo-se de momento se há unidades afectadas no mercado europeu.