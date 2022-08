Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática de um crime de incêndio florestal, na localidade de São Simão de Litém, no concelho de Pombal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informou que o homem, de 47 anos, é suspeito de ter ateado fogo no dia 27 de julho, naquela localidade do distrito de Leiria.

O suspeito, com uso de chama direta, terá ateado o incêndio junto a uma estrada, em zona com vasta mancha florestal, confinante com zona urbana”, adiantou a PJ.