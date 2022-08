O Vizela iniciou este sábado a sua terceira participação na I Liga portuguesa de futebol com um triunfo na visita ao recém-promovido Rio Ave, por 1-0, em jogo da primeira jornada da prova.

Depois de terem entrado a perder nas edições de 1984/85, com o Benfica, e 2021/22, diante do Sporting, desta vez os vizelenses alcançaram um triunfo na estreia no campeonato, graças a um golo de Nuno Moreira, aos 66 minutos.

Este foi o segundo encontro da I Liga 2022/23, que arrancou na sexta-feira, com uma goleada do Benfica sobre o Arouca, por 4-0, no Estádio da Luz.