Foi comunicado aos consumidores norte-americanos, pela BMW e pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a autoridade local com a pasta da segurança rodoviária, que deviam urgentemente deixar de conduzir ou recarregar os seus BMW eléctricos iX e i4, com a NHTSA a fornecer igualmente conselhos sobre os melhores locais onde estacionar os veículos. Como sempre, é o mercado americano a reagir mais prontamente aos problemas de segurança, apesar de todos os iX e i4 em circulação serem de momento apenas fabricados na Alemanha, inclusivamente os comercializados em Portugal.

À semelhança do que acontece com outros construtores, também a BMW está a ter de lidar com problemas de segurança relacionados com as baterias. Mais especificamente com as células usadas para a formação do pack, onde um eventual risco de curto-circuito no circuito de alta tensão pode originar um incêndio.

As células em causa não são fabricadas pela BMW, construtor que ainda não investiu nesta capacidade, mas sim adquiridas a dois fornecedores externos, designadamente os sul-coreanos da Samsung e os chineses da CATL, tudo indicando que podem enfermar de um defeito de fabrico. As células são importadas, para depois serem formados os packs que serão instalados nos veículos, próximo das fábricas onde são produzidos, o i4 na fábrica de Munique e o iX nas instalações de Dingolfing, ambas na Alemanha.

Além dos avisos públicos através do site da NHTSA, que aqui reproduzimos, a BMW irá contactar directamente cada um dos proprietários. E o facto de se tratar de uma chamada à oficina classificada como “urgente” irá, certamente, merecer a atenção dos interessados.

O número de veículos envolvidos neste recall é muito reduzido, pois o SUV e a berlina eléctricos da BMW só começaram a ser propostos no mercado dos EUA recentemente, com a marca a estimar existirem apenas 83 unidades em risco (56 iX e 27 i4). Muito superior é o número de unidades transaccionadas destes dois modelos na Europa, inclusivamente em Portugal, em relação às quais não há informações.