A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, admitiu este domingo, na Praia, a disponibilidade norte-americana para uma reforma do Conselho de Segurança, incluindo o alargamento a África dos membros permanentes.

Apoiamos a reforma do Conselho de Segurança. Temos sido claros sobre isso desde o início. Estamos preparados para ter essas discussões”, disse a diplomata, questionada pela agência Lusa durante a conferência de imprensa na Praia, escala da visita a três países africanos que a levou este domingo a reunir-se com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) é composto por cinco membros permanentes (EUA, Rússia, França, Reino Unido e República Popular da China), e dez não-permanentes, que são eleitos para mandatos de dois anos pela Assembleia Geral, incluindo nestes três países africanos. Contudo, a África é o único continente sem um país como membro permanente daquele órgão máximo da ONU.

Discutimos com vários países as diferentes configurações do que eles estão propondo, em termos de novos membros permanentes, e esperamos continuar essas discussões com a ideia de que chegaremos a uma decisão sobre a realização de algumas reformas”, disse ainda a embaixadora, que antes da escala em Cabo Verde visitou também o Uganda e o Gana.