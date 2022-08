A Proteção Civil dos Açores registou das 00h00 até às 14h00 locais (mais uma hora em Lisboa) nove ocorrências nas ilhas Terceira, Faial e Pico, na sequência do mau tempo na região.

Segundo o comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), a “maior parte das ocorrências reportadas está relacionada com inundações de habitações e de vias e, na ilha do Faial, um raio atingiu uma habitação, tendo causado danos de pequenas dimensões”.

De acordo com a Proteção Civil, “até ao momento, não há danos pessoais a registar”.

O SRPCBA recorda que na noite de sábado foram registadas “diversas ocorrências, nomeadamente inundações de vias, um incêndio habitacional e uma ocorrência multivítimas com 11 feridos, dos quais sete ligeiros e quatro graves”.

Os feridos graves que deram entrada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, na sequência da queda de um raio, encontram-se estáveis e outros já tiveram alta, referiu, entretanto, este domingo o presidente do Conselho de Administração da unidade hospitalar.

Em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, José Fernando Gomes, presidente do Conselho de Administração daquela unidade de saúde, confirmou que, na sequência da queda de um raio numa habitação na Vila Nova, no concelho da Praia da Vitória, cinco pessoas deram entrada no hospital, sendo quatro adultos e uma criança, por volta das 23:00, de sexta-feira.

José Fernando Gomes disse que “os feridos ficaram toda a noite em observação na urgência, tendo um deles recebido alta médica poucas horas depois”, sendo que “outras duas pessoas receberam também alta médica esta manhã, ficando internadas uma pessoa adulta e uma criança”.

De acordo com o responsável, “nenhuma das situações apresentou gravidade de maior, as pessoas que permanecem internadas estão clinicamente estáveis, podendo também receber alta médica durante o dia de hoje”.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso amarelo para o grupo central dos Açores até às 21:00 locais (mais uma hora em Lisboa), devido à precipitação por vezes forte que se tem registado.

O IPMA prevê que a chuva forte no grupo central — que compreende as ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa — pode ser acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.