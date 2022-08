Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher de 33 anos foi detida pela Polícia Judiciária por suspeitas de homicídio na forma tentada por ter abandonado o seu bebé recém-nascido depois de ter dado à luz em Cascais. Segundo o comunicado daquela polícia, enviado este domingo às redações, o crime terá acontecido a 10 de julho na sequência de uma gravidez indesejada.

“Os factos ocorreram na sequência de uma gravidez indesejada, mantida pela arguida, a que se seguiu, no final do período normal de gestação, um parto sem assistência, ocorrido em casa e o posterior abandono, do recém-nascido, numa zona isolada, com o claro intuito de lhe provocar a morte e dificultar a sua localização por terceiros”, lê-se no comunicado da PJ.

O bebé recém-nascido, do sexo masculino, acabaria por ser encontrado por alguém que ativou de imediato os serviços de emergência médico “evitando assim a morte” lê-se. A investigação durou menos de um mês, desde a descoberta do bebé até à localização da autora do crime.

A suspeita encontra-se agora em prisão preventiva.

Segundo foi noticiado à data, o recém-nascido foi encontrado entre entre arbustos numa noite de domingo, em Cascais, perto da meia-noite. Os bombeiros que o levaram para o Hospital de Cascais testemunharam que o bebé já não tinha cordão umbilical, embora se percebesse que teria nascido há pouco tempo, chorava e tinha uma boa temperatura. Foi o choro da criança que despertou a atenção.