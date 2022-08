Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sergei Lebedev tem conquistado espaço entre as novas gerações da literatura russa. Os seus livros estão traduzidos para cerca de vinte línguas, e os romances focam-se no passado recente soviético e nas suas ramificações para o presente. Assim, lê-lo é também entender a contemporaneidade.

Em O veneno perfeito, o autor parte da I Guerra Mundial para explicar o percurso da União Soviética com neurotoxinas e venenos letais. A acção percorre várias décadas e foca-se na obsessão de Katilin, um químico que queria à força toda desenvolver um veneno que não apenas fosse mortal como também indetectável. Queria ainda, na sua fórmula, impedir a possibilidade de qualquer antídoto. Contra a curiosidade científica, haveria sempre corpos a tombar, e o cientista lá foi sentindo remorsos. Chegou então o colapso da União Soviética e Katilin fugiu do país, protegido por uma nova identidade, para a Europa Ocidental.

Com isto, temos um olho que vai ao âmago da História. Ao longo da narrativa, também o leitor cogita as responsabilidades éticas dos cientistas que estavam ao serviço de autocratas. Por vezes, entende-se o avanço científico como despido de qualquer implicação humana, ainda que esse avanço exista só como forma de controlo e exercício de poder. Ao construir a narrativa, o objectivo do autor foi amplo, passando pelos laboratórios nazis, as conspirações estalinistas e o desenvolvimento da Rússia até à contemporaneidade.



Título: “O veneno perfeito”

Autor: Sergei Lebedev

Editora: D. Quixote

Tradução: Helena Topa

Páginas: 256

Ao mesmo tempo que se inicia um debate sobre o ónus da criação, há também uma sub-camada que representa a necessidade de sobrevivência. A acção tem um ritmo intenso, percebe-se o objectivo de fazer um romance ao jeito de um thriller. Ao explorar um contexto que não pode existir numa dimensão única, o autor russo soube levar para a narrativa os movimentos políticos enquanto elementos internos do romance. Assim, não só as personagens não existem sem eles, como são quase unicamente o seu resultado, e por isso a dimensão do desenvolvimento emocional e psicológico sai afectada, não sendo alvo de grande cuidado ou atenção por parte do autor. Tal é comum em romances que pretendam concatenar elementos históricos, instrumentalizando as personagens de forma a permitir a concretização da narrativa. Ainda assim, salta à vista, no decorrer da leitura, que o interesse do autor era construir um enredo, e que este foi sendo feito em detrimento de outros aspectos que confeririam a outra veracidade à linha narrativa – não apenas histórica, mas também, e principalmente, emocional, com uma empatia criada via reconhecimento da personagem como uma pessoa do princípio ao fim.

Como a prosa é brusca, por vezes também parece apressada, tendo laivos de roteiro. Alguns parágrafos, por sua vez, parecem didascálias. O que podia ter o intuito de ser uma prosa seca, desprovida de folclore, acaba por transformar-se em indicações para o leitor, que parece estar a ser despachado com informação funcional que lhe contextualize a cena. Um exemplo:

O tenente-coronel Cherchniov tinha tirado o dia de folga. Ia à festa de anos do filho. Fazia dezasseis. Último ano da escola.” (p. 41)

Além disso, nota-se que há um défice de diálogos, não porque o romance tenha de existir por essa via, mas porque quase toda a narrativa se compõe de pensamentos de personagens, o que faz com que o leitor nunca as veja em acção, o que também cria a distância.

Ainda assim, sendo o foco do autor o enredo, o arco da narrativa está bem montado, tratando conflitos da História com sensibilidade e deixando claro que as tensões criadas por autocracias afectam o mundo posterior durante décadas. Nisso, o que parece oculto mostra-se vivo, e a tensão continua a respirar devagarinho.

A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico