Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Coreia do Norte está a desmantelar as instalações construídas pela Coreia do Sul no resort Monte Kumgang, local conhecido por ser um ponto de “reconciliação” entre as duas Coreias, que chegaram a operar um programa de turismo conjunto.

Um funcionário do Ministério da Unificação de Seul disse à CNN que foram identificadas várias “atividades de desmantelamento” no Monte. O homem adiantou ainda que um dos edifícios que foi desmantelado inclui o escritório da Hyundai Asan.

O escritório da empresa sul-coreana foi o responsável pela gestão da área turística no Monte Kumgang, tendo servido para “melhorar a reconciliação inter-coreana”, servido como um “ponto crucial para o intercâmbio” entre os países, afirmou Park Sung-uk, porta-voz da Hyundai.

Outro dos edifícios que começou a ser desmantelado em abril foi o Hotel Haegumgang, o primeiro hotel flutuante do mundo. O resort de luxo foi construído na Austrália mas, em 2000, foi transferido para Kumgang, depois de ter sido comprado pela multinacional de automóveis.

Os trabalhos de desmantelamento começaram, presumivelmente, em março, com o desmantelamento do Haegumgang Hotel. Em abril foi a vez do Ananti Golf Resort ser desmantelado. A estratégia da Coreia do Norte passa, alegadamente, substituir todas as estruturas do Monte Kumgang e controlar a área sem o apoio da Coreia do Sul.