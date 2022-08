Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um marinheiro de 62 anos sobreviveu durante 16 horas no Oceano Atlântico, depois de o seu veleiro — Jeanne Solo Sailor, com cerca de 12 metros de comprimento —se ter virado. O francês, que viajava sozinho, conseguiu aguentar-se devido a uma bolha de ar que se criou dentro da embarcação e que o salvou até ser resgatado pela guarda costeira espanhola.

De acordo com os dados de localização citados pelo El Espanhol, o veleiro terá partido de Lisboa no domingo e enviou um pedido de socorro a 14 milhas das Ilhas Sisargas (Galiza) às 20h30 locais de segunda-feira (19h30 em Portugal Continental). Para o local foi enviado um navio de resgate com cinco mergulhadores, que partiu da costa galega, e a missão começou depois de o homem ter sido avistado por um dos helicópteros de apoio à operação.

Ao El Espanhol, os mergulhadores descreveram o processo de salvamento como “uma missão quase impossível” devido à agitação marítima — a possível causa do acidente — e contaram que tiveram de esperar pelo amanhecer para tentar resgatar o homem que acabou por sobreviver 16 horas debaixo do seu barco.

Com o objetivo de não permitir que a embarcação afundasse ainda mais e para que o marinheiro se mantivesse tão seguro quanto possível, os mergulhadores acabaram por prender boias flutuantes ao casco do barco até chegar a hora de fazer o resgate em segurança e com melhores condições.

Após a espera de melhores condições, já pela manhã dois mergulhadores iniciaram o salvamento do marinheiro, que encontraram vestido com um fato de mergulho (que já deveria ter quando partiu na viagem), submerso com a água até aos joelhos.

O The Guardian adianta que Vicente Cabelo, um dos membros da equipa de resgate da guarda costeira espanhola, explicou a um meio de comunicação social local que a cooperação do tripulante foi fundamental para o sucesso da operação.

Durante o processo de salvamento, “por iniciativa própria, [o homem] saltou para a água e foi ajudado pelos mergulhadores que tiveram muitas dificuldades em puxá-lo devido ao fato de mergulho que trazia vestido. O marinheiro mergulhou em apneia “, disse Cabelo.

No Twitter, a equipa do Salvamento Marítimo felicitou o sucesso do resgate. “Cada vida salva é a nossa maior recompensa”, pode ler-se na publicação.

“Cada vida salvada es nuestra mayor recompensa” Así fue el rescate realizado ayer por Salvamento Marítimo al tripulante del velero francés JEANNE SOLO SAILOR que estaba quilla al sol a 14 millas NNW de Islas Sisargas. pic.twitter.com/gqobWTSoWc — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 3, 2022

O marinheiro foi encaminhado para um centro de saúde para receber acompanhamento e cuidados médicos. Pouco tempo depois e sem grandes problemas, recebeu alta.