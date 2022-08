Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma bomba por detonar da Segunda Guerra Mundial foi encontrada num rio italiano devido à descida dos níveis das águas fruto da seca extrema que a Europa tem enfrentado.

O material militar, anteriormente submerso, pesava 450 quilos e foi encontrado por pescadores nas margens do rio Po, descoberto a 25 de julho próximo da vila de Borgo Virgilio, no norte, perto da cidade de Mântua, confirmou o coronel Marco Nasi à agência de notícias Reuters.

Os oficiais militares procederam à detonação do dispositivo, no passado domingo, que só foi possível com a colaboração da população. Cerca de 3.000 pessoas que vivem nas proximidades tiveram de ser retiradas e o espaço aéreo da área também foi fechado por um breve período, assim como o trânsito fluvial na própria hidrovia.

O presidente da vila de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, garantiu que caso não existisse a total colaboração das pessoas, que implicava saírem das suas próprias casas, a operação teria sido cancelada. No entanto, “ao início alguns dos habitantes não queriam sair, mas nos últimos dias acho que os conseguimos convencer”, revelou Aporti à mesma agência acima mencionada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Deste modo, reunidas todas as condições para uma explosão controlada em segurança, “a tarefa de limpar a bomba não foi fácil“, adiantou a CNN. Os engenheiros especialistas em desarmar este tipo de diapositivos removeram o fusível fabricado nos EUA que continha 240 quilos de explosivos, detalhou o exército, novamente à Reuters.

Por fim, o esquadrão anti-bomba, escoltado pela polícia, transferiram o material para uma pedreira em Medole, que fica a cerca de 45 quilómetros de distância, de onde foi detonado.

A Itália declarou o estado de emergência devido à seca extrema em áreas próximas do rio Po, o rio mais longo do país que flui desde os Alpes do Sudoeste até ao Mar Adriático. Este curso de água é responsável pela irrigação de um terço da produção agrícola italiana que está a sofrer atualmente a pior seca em 70 anos.