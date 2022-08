Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma empresa de exploração de minerais, apoiada por bilionários como Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates, está a realizar uma “caça ao tesouro” na costa oeste da Gronelândia, em busca de minerais críticos que serão suficientes para construir veículos elétricos e baterias para armazenar energia renovável, revela a CNN.

O degelo na Gronelândia, que está a provocar aumentos do nível do mar, continua a ser uma grande preocupação para os cientistas que estudam o Ártico. Ainda assim, a crise climática estará a ser vista como uma oportunidade para vários investidores e empresas procurarem neste local por minerais que são capazes de impulsionar a transição para a energia verde.

O grupo acredita, por isso, que abaixo da superfície das colinas e vales da llha Disko da Gronelândia e da Península Nuussuaq existem minerais suficientes para abastecer centenas de milhões de veículos elétricos.

“Estamos à procura de um depósito que poderá ser o primeiro ou o segundo maior depósito de níquel e cobalto do mundo”, explicou Kurt House, diretor executivo da KoBold Metals, em entrevista à CNN.

O grupo de bilionários apoia financeiramente esta empresa sediada na Califórnia que usa a Inteligência Artificial para procurar matéria-prima. Segundo a agência Reuters, a empresa vai investir 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) no projeto.

Esta “caça ao tesouro” conta uma equipa de 30 geólogos, geofísicos, cozinheiros, pilotos e mecânicos, que estão acampados no local onde estes minerais estão a ser procurados.

A equipa, conta a CNN, está a recolher amostras do solo e a utilizar drones e helicópteros com transmissores para medir o campo eletromagnético do subsolo e mapear as camadas de rocha, utilizando a Inteligência Artificial para analisar os dados e identificar exatamente o local onde a exploração poderá ser feita já a partir do verão do próximo ano.

Apesar de admitir que é “uma preocupação assistir às consequências e impactos das alterações climáticas na Gronelândia”, o diretor da Bluejay Mining, parceira da KoBold Metals neste projeto, refere que estas alterações climáticas, “no geral, tornaram a exploração e mineração na Gronelândia mais fáceis e acessíveis”, uma vez que, por exemplo, o degelo está a expor terras que desapareceram há milhares de anos e agora podem ser um local potencial para a exploração mineral.

Segundo o Serviço Geológico da Dinamarca e da Gronelândia, o governo da Gronelândia já fez várias “avaliações de recursos em toda a terra livre de gelo” e “reconhece o potencial do país para diversificar a economia nacional através da extração mineral”.