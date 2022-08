Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 167.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia continua a focar as atenções na defesa das cidades no sul da Ucrânia, mas não tem tirado os olhos, nem os pés, de Donetsk. Aí, a cidade de Bakhmut tem sido “o eixo de maior sucesso” no Donbass, segundo os serviços de inteligência do Reino Unido.

O governador regional ucraniano de Donetsk diz mesmo que os ataques russos foram intensificados nos últimos dias, mas a região está a “aguentar”. Já perto de Kharkiv, no nordeste, as tropas ucranianas recuperaram a localidade de Dovhenke e estão a avançar em direção a Izium.