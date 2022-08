Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na noite de segunda-feira, Donald Trump confirmou que o FBI fez buscas no seu resort em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, uma investigação que o ex-presidente dos EUA usou para acusar os “democratas da esquerda radical” de o impedirem de concorrer às presidenciais de 2024.

Segundo o The New York Times, duas pessoas ligadas à investigação indicaram que as buscas visam caixas que Trump levou consigo após deixar a Casa Banca, com documentos confidenciais que deveriam estar no arquivo nacional. Mas, ao mesmo tempo, o magnata também é alvo de uma investigação à alegada tentativa de interferência nas eleições de 2020 e ao assalto ao Capitólio, em janeiro de 2021.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.