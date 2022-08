Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um jovem de 18 anos foi detido por fortes suspeitas de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos. Ambos viviam juntos, como casal, segundo revela a Polícia Judiciária (PJ) num comunicado emitido esta terça-feira.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, no âmbito de investigação em curso, localizou e deteve um homem sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática reiterada, desde há aproximadamente três meses, do crime de abuso sexual de uma menor, atualmente com 13 anos de idade”, lê-se.

A investigação acredita que os abusos sexuais aconteciam “há aproximadamente um mês”, na casa onde ambos viviam, “em condições análogas às dos cônjuges”, adianta a PJ.

O jovem de 18 anos, que tinha antecedentes criminais de natureza diversa, foi presente a um juiz de instrução criminal para o primeiro interrogatório judicial.

O magistrado aplicou a medida de coação mais gravosa — prisão preventiva. No entanto, a PJ adianta no comunicado que esta medida pode “vir a ser convertida em prisão domiciliária, caso se verifiquem as necessárias condições técnicas para esse efeito”.