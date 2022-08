Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia avisou os Estados Unidos de que vai suspender parte do acordo START, um tratado entre os dois países para controlo de armas nucleares, avança a Reuters. O ministério dos Negócios Estrangeiros russo explicou que vai suspender as atividades de inspeção às armas nucleares, prevista no acordo com os EUA, devido às restrições de viagens impostas por Washington e os seus aliados.

Moscovo diz ter sido forçado a recorrer a esta medida como resultado da “insistência de Washington de que vai inevitavelmente procurar retomar as atividades de inspeção em condições que não têm em conta a realidade atual”. Em causa estão as “vantagens unilaterais” dos EUA, que “privaram” a federação russa do seu direito de conduzir inspeções no território norte-americano. Apesar da medida, o ministério acrescenta que o país continua comprometida com as disposições do tratado.

Segundo o Departamento de Estado norte-americano, o novo tratado START entrou em vigor em 2011 e limita o número de ogivas nucleares que Washington e Moscovo podem ter, bem como o uso de mísseis terrestres e submarinos para as entregar.

O tratado contém vários procedimentos para a implementação e verificação dos limites de armas, que inclui atividades de inspeção, uma troca de informações bianual e uma Comissão Consultiva Bilateral, que se reúne pelo menos duas vezes por ano.

A Sky News lembra que, na semana passada, o Presidente norte-americano, Joe Biden, disse que a sua administração estava pronta para negociar uma substituição do tratado – que termina em fevereiro de 2026 – se a Rússia mostrasse vontade em retomar o controlo nuclear. No entanto, a resposta do Kremlin foi a de que o tempo para negociar estava a acabar e que se não existisse um novo acordo até a 2026, a segurança global ficaria fragilizada. O conflito na Ucrânia tornou-se um foco de tensão entre os dois países, devido ao apoio e restrições que os EUA têm implementado.