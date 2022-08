Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Ashton Kutcher revelou, durante uma participação no programa “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, exibido esta segunda-feira na National Geographic, que foi diagnosticado com uma doença rara autoimune que o deixou sem ver, ouvir e andar.

“Há dois anos, tive uma forma estranha e super rara de vasculite, que destruiu a minha visão, a minha audição e o meu equilíbrio”, afirmou o ator de 44 anos, acrescentando que precisou de cerca de um ano para voltar a ter novamente cada sentido.

A vasculite consiste numa inflamação de vasos sanguíneos, sejam pequenos capilares, veias ou artérias, de um ou mais órgãos, em qualquer zona do corpo, incluindo rins, pulmões e coração, afetando o funcionamento desses órgãos.

“Ninguém dá realmente valor aos seus sentidos até os perder, até que digas: ‘Eu não sei se vou conseguir ver de novo, não sei se vou conseguir ouvir de novo, não sei se vou nunca mais vou poder andar’. [Tenho] ​​sorte em estar vivo”, desabafou.

Kutcher tem dois filhos com a atriz Mila Kunis e está agora totalmente recuperado do susto de saúde, sublinhando que a doença mudou a sua visão da vida. “No minuto em que começas a ver os obstáculos que surgem no dia a dia como coisas feitas para ti, para te dar o que precisas, então a vida começa a ficar divertida, certo? Começas a surfar em cima dos teus problemas em vez de viveres debaixo deles.”