O quadro “Sol Poente”, avaliado em 300 milhões de reais, da pintora Tarsila do Amaral foi encontrado esta quarta-feira pelas autoridades brasileiras debaixo de uma cama durante uma operação policial contra um gangue que atacou e enganou uma idosa.

Tudo começou em janeiro de 2020. A vítima foi abordada por um falso vidente numa rua em Copacabana. O suspeito alegou que a filha da mulher estava à beira da morte, tendo levando a idosa a uma cartomante e a uma sacerdotisa que confirmaram a falsa previsão, segundo o The Guardian.

Quadro de Tarsila do Amaral, avaliado em R$250 milhões, é encontrado embaixo da cama de falsa vidente.

O gangue foi contratado pela filha da vítima para convencer a idosa a pagar por um “trabalho espiritual” para a salvar. A idosa chegou a pagar cerca de cinco milhões de reais pela suposta cura, mas desconfiou que estava a ser vítima de um golpe e recusou-se a fazer novas transferências. A partir daí, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021, foi mantida em cativeiro pela filha, noticia o jornal brasileiro O Globo.

A vítima, de 82 anos, foi espancada e o gangue roubou a coleção de arte que herdara do seu falecido marido, o marchand Jean Boghici. A operação policial desta quarta-feira permitiu recuperar o quadro “Sol Poente”, pintado em 1929, debaixo da cama de um dos suspeitos, mas também mais 11 obras de arte, 21 joias e três relógios da Rolex.

Quatro pessoas foram detidas, incluindo a filha da vítima, que a polícia acusa do roubo de 16 quadros, avaliados em 709 milhões de reais. Algumas dessas obras de arte, segundo as autoridades brasileiras, foram vendidas a colecionadores estrangeiros e duas delas foram expostas no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, na Argentina.

Para além da obra “Sol Poente”, na lista dos quadros roubados encontram-se “O Sono” e “Pont-Neuf” — também de Tarsila do Amaral — e “Mascarada”, de Di Cavalcanti.