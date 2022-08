A Câmara de Vila do Porto apelou esta terça-feira ao Governo da República para interceder junto da ANA e da NAV para resolver os “constrangimentos” do aeroporto da ilha de Santa Maria, que têm levado ao cancelamento de voos.

Em conferência de imprensa, realizada na sede do município, a presidente da autarquia, a socialista Bárbara Chaves, falou sobre os “constrangimentos” na “acessibilidade” à ilha açoriana, que têm provocado um cancelamento de voos com a justificação da “inoperacionalidade de equipamentos” do aeroporto.

A presidente do único município de Santa Maria disse que questionou formalmente a NAV Portugal “sobre a operacionalidade dos seus equipamentos, tendo em conta que são justificações para que se limitem as escalas de passageiros” para a ilha.

A autarquia questionou também a ANA Aeroportos para “perceber qual é o horário do aeroporto” de Santa Maria, lembrando a importância da ilha no acolhimento de escalas técnicas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É preciso não esquecer que este aeroporto durante 70 anos esteve ao serviço de Portugal e nós queremos continuar a estar ao serviço de Portugal. Queremos continuar a receber estas escalas técnicas e receber este mercado da aviação privada”, afirmou Bárbara Chaves.

A autarca revelou ainda que solicitou uma reunião com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e apelou ao Governo da República para que “diligencie” no sentido da resolução da situação.

Decidimos oficiar o Governo da República para que interceda junto destas entidades [ANA e NAV], para que consiga ajudar-nos a ultrapassar esta situação”, salientou.

Bárbara Chaves adiantou que também questionou o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) para “perceber qual o entendimento do executivo” na sequência do pré-aviso de greve dos trabalhadores do aeroporto, marcado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) para o período do festival Maré de Agosto (de 19 a 21 de agosto).

Durante este fim de semana tão importante para nós, na altura do festival Maré de Agosto, não tendo um navio que faça a escala de passageiros, qual será então a hipótese daqueles que querem vir passar o fim de semana a Santa Maria?”, questionou.

A presidente da Câmara de Vila do Porto lembrou ainda que o atual executivo açoriano suprimiu a ligação marítima de passageiros com Santa Maria, reconhecendo que a transportadora SATA se encontra no “limite”, mas defendendo que tal só acontece devido às alterações no transporte marítimo.

É lamentável o que está acontecer ultimamente em Santa Maria. Em termos de voos, é verdade que temos mais voos de escala, mas depois são voos mais pequenos, como os [aviões] Q-200 que não trazem a mesma quantidade de pessoas do que as outras aeronaves”, argumentou.

Em agosto de 2021, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) aprovou o concurso que deixa as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) sem serviço público de transporte marítimo de passageiros e carros, porque a operação sazonal foi restrita às ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa).