A Polícia Judiciária (PJ) deteve o presumível autor dos incêndios florestais ocorridos nos dias 25 e 26 de julho em Anadia, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que deteve um homem de 49 anos, por crimes de incêndio florestal, na sequência da emissão de mandados de detenção pelo magistrado do Ministério Público de turno na Comarca de Aveiro.

Segundo a Judiciária, o homem ateou os incêndios ao início e final da noite dos dias 25 e 26 de julho na freguesia de Vilarinho do Bairro, com “recurso a chama direta ou material incandescente”, em zona de extensa mancha florestal, confinante com várias habitações.

Os incêndios, de acordo com a PJ, foram “prontamente circunscritos”, devido ao facto de terem sido precocemente detetados e combatidos pelos bombeiros.

Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação, para além de um quadro grave de alcoolismo“, refere a mesma nota.

O detido, trabalhador da construção civil, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais, cumulativamente com o uso de pulseira eletrónica no âmbito de um processo de violência doméstica.