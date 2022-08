Dois homens foram detidos na Madeira pelo crime de pornografia de menores agravado, indicou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ), referindo que foram apreendidos diversos suportes informáticos contendo “milhares de ficheiros de imagem e vídeo“.

Os homens, de 29 e 48 anos, foram detidos em “flagrante delito“, um no Funchal e outro em Câmara de Lobos, concelho contíguo a oeste.

As detenções ocorreram na segunda e na terça-feira, numa operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ, com o apoio de peritos informáticos da Unidade de Perícias Informáticas e Tecnológicas.

A autoridade policial esclarece, em comunicado, que, no âmbito da partilha de informação com entidades internacionais, foram sinalizadas “atividades suspeitas de indiciar a prática de crimes de pornografia de menores em ambiente digital“, relacionadas com os dois suspeitos residentes na Região Autónoma da Madeira.

“Desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente buscas domiciliárias, na passada segunda-feira foi detido um indivíduo no concelho de Câmara de Lobos e, na terça-feira um outro indivíduo no concelho do Funchal, a quem foram apreendidos diversos suportes informáticos, contendo milhares de ficheiros de imagem e vídeo, relativos a pornografia infantil“, refere o comunicado.

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.