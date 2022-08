A empresa Infinita Energia prevê investir cerca de 33 milhões de euros (ME) num parque eólico no concelho de Pombal, distrito de Leiria, disse esta quarta-feira à Lusa a diretora de promoção, Carina Brás.

“Este valor de 33 milhões de euros é o investimento direto na construção de parque“, afirmou Carina Brás.

Segundo a diretora de promoção, “assim que for atribuída a licença de produção, a empresa estima um prazo de 18 meses para ter o parque construído e pronto a operar”.

Numa nota de imprensa divulgada na terça-feira, a Câmara de Pombal adiantou ter aprovado em reunião do executivo “a emissão de parecer de localização para a instalação de um Centro Eletroprodutor Eólico a implantar numa área total de 787 hectares, abrangendo as freguesias de Abiul, Vila Chã e União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze”.

O parque eólico terá uma potência instalada de 33 megawatts (MW), estando prevista a instalação de seis aerogeradores mais um suplente de 5,5 MW de potência nominal cada um sobre torre de 150 metros e rotor de 158 metros de diâmetro.

A construção de uma subestação com cerca de 400 metros quadrados de implantação, para armazenar a energia produzida pelos aerogeradores, está igualmente contemplada.

De acordo com a nota de imprensa, “o projeto é enquadrável nas opções de ordenamento constantes do Plano Diretor Municipal de Pombal, sem prejuízo do devido cumprimento das demais normas e regulamentos aplicáveis, e contribuirá para a concretização das metas traçadas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, promovendo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável“.

Além da deliberação do executivo municipal, “também as respetivas juntas de freguesia emitiram parecer positivo à localização do empreendimento”, explicou o município liderado por Pedro Pimpão, referindo que o processo se destina “à instrução de pedido de atribuição de licença de produção a apresentar à Direção-Geral de Energia e Geologia, por parte da entidade promotora”.

A Infinita Energia, com sede em Santarém, integra o grupo espanhol Capital Energy e “tem um portfólio de projetos eólicos em desenvolvimento por todo o país que totalizam atualmente cerca de dois gigawatts“, acrescentou Carina Brás.