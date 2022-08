Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A presidente da Câmara dos Representantes norte-americana classificou a sua visita a Taiwan como uma “viagem notável” da qual disse estar “muito orgulhosa”. Nancy Pelosi garantiu ainda que a delegação dos EUA se deslocou à ilha com “humildade e respeito”.

A China pretende isolar Taiwan […] Não nos impedem de ir a Taiwan porque não conseguem fazê-lo”, declarou Nancy Pelosi esta quarta-feira em conferência de imprensa.

O objetivo da delegação norte-americana com a visita a Taipei foi “saudar uma democracia florescente” e mostrar “respeito pelo sucesso da economia”. Considerando a deslocação a Taiwan um sucesso, a presidente da Câmara dos Representantes afirmou ter seguido “orientações do Presidente [Biden] que tornou claro que uma das suas prioridades” era aumentar a cooperação dos EUA com a Ásia-Pacífico.

Na digressão asiática, Pelosi passou por Taiwan, Japão, Singapura, Malásia e Coreia do Sul. A presidente da Câmara dos Representantes encontrou-se com os líderes destes países e aproveitou para “agradecer pela rápida e firme resposta para condenar a Rússia pela invasão à Ucrânia”. “Defesa, economia, governança”, Covid-19 e alterações climáticas também estiveram na ordem do dia das conversações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelosi liderou uma delegação composta por outros representantes do Congresso dos EUA, incluindo membros de comissões que vão desde os negócios estrangeiros e forças armadas à política económica.

A visita da democrata a Taiwan, no dia 2 de agosto, ensombrou grande parte da agenda da digressão asiática, algo com o qual a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana já tinha mostrado não estar satisfeita.