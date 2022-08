Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu esta quarta-feira duas armas de caça a um homem de 48 anos suspeito de violência doméstica. O alegado agressor ficou com a medida de coação menos gravosa: termo de identidade e residência, informa o comunicado desta força de segurança militarizada.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, foi apurado que o agressor, um homem de 48 anos, tinha em sua posse diversas armas. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas duas armas de caça”,

A apreensão das armas de fogo foi feita pelos militares do posto territorial do concelho de Gavião, no distrito de Portalegre, no âmbito de um processo por crime de violência doméstica. O homem de 48 anos foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos para Tribunal Judicial de Portalegre.

Em 2021, houve 26.520 participações do crime de violência doméstica — um decréscimo face às 27.637 registadas no ano anterior, de acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Interna. Apesar da ligeira descida, este crime é o mais participado em Portugal. Do total de queixas, 325 foram no distrito de Portalegre.