Mais de uma tonelada de amêijoa japonesa foi apreendida no concelho de Alcochete pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no âmbito de uma fiscalização rodoviária.

De acordo com a GNR, durante a operação naquela zona do distrito de Setúbal, os militares da GNR abordaram um veículo que transportava bivalves em situação irregular.

Foi identificado o condutor e elaborado o respetivo auto de contraordenação por apanha de amêijoa em zona interditada, motivo pelo qual esta pode constituir um perigo para a saúde pública e que levou à sua apreensão.

Ao todo foram apreendidos 1.256 quilos de amêijoa-japonesa (Ruditapes Philippinarum).

Esta é já a segunda apreensão numa semana no distrito.

Em 2 de agosto a GNR apreendeu meia tonelada de bivalves no âmbito de uma ação de prevenção e fiscalização no estuário do Tejo.

Este tipo de atividade no Tejo tem sido alvo de queixas e protestos.

Em maio, a Câmara Municipal de Alcochete aprovou por unanimidade uma moção a exigir maior vigilância e fiscalização no rio para combater a apanha ilegal de amêijoa, atividade que tem também causado problemas de segurança no concelho.

Na moção, enviada ao Governo, Presidente da República, Assembleia da República, Procuradoria-Geral da República, autoridades policiais e marítimas, a autarquia exigia o reforço de efetivos e de meios para a Guarda Nacional Republicana, para que possa desenvolver com eficácia as suas atribuições, assim como maior vigilância, fiscalização e atuação por parte da Polícia Marítima.

Esta é já a segunda moção aprovada pela autarquia no espaço de um ano a insurgir-se contra o problema e a exigir das entidades mais fiscalização e vigilância.