Um homem foi abatido pela polícia no terminal 2 do aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, em Paris, França, esta quarta-feira, por estar na posse de uma arma branca.

De acordo com a BFMTV, trata-se de um sem-abrigo a quem a polícia terá pedido para largar a arma branca. Perante a recusa e um alegado comportamento agressivo, nomeadamente ao caminhar em direção aos polícias, as autoridades dos serviços sem fronteiras optaram por “neutralizar” o cidadão, através de um disparo que atingiu o homem no abdómen.

Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de #Roissy Charles de Gaulle. pic.twitter.com/KBtVKQVtbH — Préfecture de Police (@prefpolice) August 10, 2022