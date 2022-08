“O Presidente não foi informado, não tinha conhecimento disso”, disse esta terça-feira Karine Jean-Pierre, a porta-voz da Casa Branca sobre as buscas conduzidas pelo FBI à casa de férias de Donald Trump, na Flórida. “Ninguém na Casa Branca foi avisado”, acrescentou em conferência de imprensa, citada pelo site Politico.

“Soubemos disto tal como o povo americano”, acrescentou ainda Jean-Pierre, explicando que Joe Biden terá sabido das buscas levadas a cabo esta segunda-feira através de relatórios públicos. Reforçou ainda a independência do Departamento de Justiça em relação ao Presidente nesta investigação. A Casa Branca recusou fazer mais comentários sobre o caso.

As buscas realizadas na residência de Donald Trump em Mar-a-Lago (Florida) estão relacionadas com uma investigação sobre documentos oficiais que terão sido levados para a propriedade do ex-presidente, noticiaram hoje os meios de comunicação norte-americanos.

Citando fontes conhecedoras do processo, que não identificam, a Fox News, a CNN ou a agência AP noticiaram que os agentes do FBI (a polícia federal) recuperaram várias caixas com documentos na residência de Trump, que foi Presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021.

Trump não se encontrava em Mar-a-Lago na altura da busca, segundo o jornal The New York Times.

Uma das fontes citadas disse ao canal CBS News que os serviços secretos foram notificados pouco antes de o mandado de busca ser executado para que os agentes que protegem o ex-presidente republicano soubessem da chegada do FBI.

O FBI e o Departamento de Justiça não comentaram a busca e a Casa Branca disse que não foi previamente informada.

O próprio Donald Trump anunciou a realização da busca num comunicado que divulgou ainda na segunda-feira.

“Estes são dias sombrios para a nossa nação, a minha bela casa, Mar-a-Lago em Palm Beach, Florida, está sitiada e foi invadida e ocupada por numerosos agentes do FBI”, disse Trump num comunicado, afirmando ser vítima de “perseguição política”.

Os presidentes dos Estados Unidos são obrigados pela Lei dos Registos Presidenciais a transferir todas as suas cartas, documentos de trabalho e correio eletrónico para os Arquivos Nacionais.

Em fevereiro, a agência que gere os Arquivos Nacionais disse que tinha de recuperar na Florida 15 caixas de documentos que Trump alegadamente levou consigo quando deixou Washington em janeiro de 2021.

Entre os documentos estarão cartas do ex-presidente Barack Obama e do líder norte-coreano, Kim Jong-un, mas também vários documentos marcados como “informação classificada de segurança nacional”, de acordo com o jornal Washington Post.