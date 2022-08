Dois homens foram detidos na Madeira por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes, indicou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ), referindo que a operação resultou também na apreensão de 7,5 quilos de haxixe.

As detenções ocorreram nos concelhos de Santa Cruz [zona leste] e de Câmara de Lobos [zona oeste], no contexto de uma investigação em curso, na qual haviam já sido apreendidas várias encomendas postais contendo 7,5 quilos de haxixe, quantidade correspondente a cerca de 37 mil doses individuais”, esclarece a polícia em comunicado.

A PJ informa ter agido em colaboração com a Diretoria do Norte e no cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público — Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal.

Os suspeitos, de 27 e 29 anos, foram detidos “fora de flagrante delito”e serão presentes às autoridades judiciárias, para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.

No decurso da operação, a PJ realizou buscas domiciliárias e apreendeu várias plantas “cannabis”, estufas e artefactos relacionados com a prática deste tipo de crime.