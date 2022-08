Melanie Santos acredita que pode conseguir um “muito bom resultado” nos Europeus de triatlo, sem descurar um pódio na sexta-feira, no evento multidesportivo de Munique, na Alemanha.

A competidora, de 27 anos, deverá fazer duas provas, confiando que pode se destacar tanto nas elites, na sexta-feira, como na competição de estafetas mistas, no domingo, e cuja composição da equipa portuguesa ainda não foi revelada pelo diretor técnico nacional José Estrangeiro.

Melanie está otimista quanto ao facto de Portugal poder se estrear nas estafetas mistas olímpicas em Paris2024, recordando os bons desempenhos internacionais da formação nacional.

Portugal tem estado muito competitivo nas estafetas, já com dois “top 8″ nas WTS, onde estão as melhores do mundo. Aqui, nos Europeus, podemos conseguir um resultado ainda melhor. Temos uma equipa bastante forte e competente, que tem evoluído ao longo das provas”, elogiou.