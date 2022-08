Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A FIFA confirmou, esta quinta-feira, que o Mundial’2022, no Qatar, vai mesmo começar um dia antes do inicialmente previsto, a 20 de novembro. A revelação, que tinha sido avançada na quarta-feira pelo portal Athletic, é acompanhada da alteração das equipas do primeiro jogo, que passa a incluir a equipa da casa.

A justificação para a decisão assenta na “tradição de ter os anfitriões ou campeões em título na partida de abertura” e na “possibilidade de ter um evento de abertura ainda maior”. A alteração foi aprovada de forma unânime pelo Conselho da Federação Internacional de Futebol.

O encontro de abertura passará a ser entre Qatar e Equador — no plano inicial, Senegal e Holanda disputariam o primeiro jogo a 21 —, pelas 19 horas locais (16 em Lisboa) do dia 20, no Al Bayt Stadium.

A hora de início da disputa entre Senegal e Holanda, no dia 21 de novembro, também sofre alterações, passando das 13 horas, inicialmente previstas, para as 19.