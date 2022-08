O Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP) decidiu esta quinta-feira avançar com o procedimento pré-contratual destinado à concessão do Lar do Lazareto/Bela Vista, uma estrutura residencial para idosos localizada na freguesia de São Gonçalo, no Funchal.

A decisão foi anunciada em comunicado, após a reunião do Conselho do Governo Regional.

A secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania fica mandatada para, em nome e em representação da Região Autónoma da Madeira, proceder à prática de todos os atos a realizar no âmbito do referido procedimento pré-contratual”, esclarece o executivo.

Na Madeira existem 32 estruturas residenciais para pessoas idosas, sendo 22 de instituições de solidariedade social, cinco de entidades privadas e outros cinco são lares públicos oficiais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com dados oficiais, estas instituições tinham em 2021 uma população residente de 1.432 pessoas.

Na reunião desta quinta-feira, o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque autorizou, entre outras medidas, a realização de contratos-programa com várias entidades no valor total de cerca de 65 mil euros.